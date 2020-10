Sarkozy voor de rechter op verdenking van corruptie

In Parijs begint maandag de rechtszaak tegen de van corruptie verdachte Franse oud-president Nicolas Sarkozy. Hij zou in 2014 via zijn advocaat geheime informatie hebben opgevraagd bij een rechter over zaken waar hij bij betrokken was, in ruil voor een hoge functie in Monaco. Het proces duurt tot 22 oktober.

Het is niet de eerste keer dat een voormalige president voor de Franse rechter moet verschijnen. Jacques Chirac werd na zijn vertrek in 2007 veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf wegens machtsmisbruik en verduistering van publiek geld.

Sarkozy, die president was van 2007 tot 2012, staan mogelijk nog meer rechtszaken wegens vermeende corruptie en schimmige campagnefinanciering te wachten. De centrumrechtse politicus (65) ontkent de aantijgingen.