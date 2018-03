„Sarkozy voor de rechter om machtsmisbruik”

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet voor de rechter verschijnen op verdenking van machtsmisbruik. Dat bericht de krant Le Monde. De politicus zou zijn invloed hebben aangewend om informatie te bemachtigen over een onderzoek naar vermeende onregelmatigheden rond zijn verkiezingscampagne in 2007.

De advocaat van Sarkozy was donderdag niet direct bereikbaar voor commentaar. Aanklagers hebben de politicus ook in het vizier voor een andere zaak, die draait om de vraag of de campagne van Sarkozy in 2007 deels is gefinancierd met geld van de toenmalige Libische leider Muammar Kaddafi.