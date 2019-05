Sarkozy vervolgd voor illegale financiering

De Franse grondwetsraad heeft vrijdag de weg vrijgemaakt om de voormalige president Nicolas Sarkozy te vervolgen voor illegale financiering van zijn herverkiezingscampagne in 2012. Sarkozy was in beroep gegaan bij de raad na de beslissing van een rechtbank dat hij zich moet verantwoorden voor gesjoemel.

Het gaat om de zogenoemde Bygmalion-affaire. Sarkozy’s campagnestaf zou er een dubbele boekhouding op na hebben gehouden en op fictieve rekeningen lagere kosten aan evenementenbureau Bygmalion hebben opgevoerd dan feitelijk werden betaald. De campagne zou twee keer zoveel hebben gekost als de Franse wet toestaat. Sarkozy houdt vol dat hij niets wist van de schaduwboekhouding.

Sarkozy had bij de raad aangedragen dat hij in 2013 al is veroordeeld en toen 360.000 euro moest betalen. Volgens de grondwetsraad was die veroordeling echter op andere gronden.

Bij de Franse Hoge Raad loopt nog een cassatie die Sarkozy heeft aangetekend.