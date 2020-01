De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy moet op 5 oktober voor de rechter verschijnen wegens corruptie. Dat heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt. Het proces duurt tot 22 oktober.

Sarkozy wordt ervan verdacht in 2014 via zijn advocaat geheime informatie te hebben opgevraagd bij een rechter over zaken waarbij de oud-president betrokken was, in ruil voor een hoge functie in Monaco.

Het is de eerste keer in zeker 60 jaar dat een voormalige president voor de rechter moet verschijnen.