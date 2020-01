”Sardientjes” zetten Salvini de voet dwars

De overwinning in Emilia-Romagna houdt de regering-Conte in het zadel. Het is de verdienste van de burgerbeweging van de ”sardientjes”. Daarentegen is het over met de Vijfsterrenbeweging.

De populistische partij Lega kreeg zondag bijna 32 procent van de stemmen bij de regionale verkiezingen in het gewest Emilia-Romagna. Dat is ruim 12 procent meer dan vijf jaar geleden. Toch heeft partijleider Matteo Salvini in het zand moeten bijten. Niet alleen werd de centrum-linkse Democratische Partij groter (33 procent), bovendien werd hun kandidaat, Stefano Bonaccini, herkozen als gouverneur van de regio.

Door dit resultaat is de druk op de nationale regering afgenomen. Als het aan Salvini had gelegen, zou de regering onder leiding van premier Conte bij een negatief resultaat in Emilia-Romagna hebben moeten aftreden. De Democratische Partij en de Vijfsterrenbeweging (M5S) vormen sinds vijf maanden een regering, die eigenlijk als bestaansreden heeft Salvini’s Lega uit te sluiten. De regeringspartijen hebben moeite om het hoofd boven het water te houden. De populariteitscijfers gaan steeds verder naar beneden. Twee gouverneurszetels moesten al worden ingeleverd.

Salvini’s gok om de regionale verkiezingen om te vormen in een roep om de regering naar huis te sturen, pakte verkeerd uit. De regio, een rood bolwerk, veranderde niet van kleur. Door dit resultaat wordt de regering versterkt, met name de linkse component. Regeringspartner M5S is nagenoeg weggevaagd. Hun kandidaat in Emilia-Romagna kreeg minder dan 4 procent. Deze partij scoorde twee jaar geleden landelijk nog ruim 32 procent.

De overwinning in Emilia-Romagna is niet zozeer te danken aan de Democratische Partij als wel aan de ”sardientjes”. Deze burgerbeweging ontstond afgelopen november in Bologna, de hoofdstad van het gewest Emilia-Romagna. De sardientjes, die zich zo noemen omdat ze op manifestaties als een school vissen massaal samenkomen, ageren tegen het populisme. Ze hebben hun aanhang, traditionele kiezers van vooral links, opgeroepen te stemmen, en dat was niet tevergeefs: het opkomstpercentage lag gisteren zo goed als dubbel zo hoog als vijf jaar geleden (ruim 67 procent).