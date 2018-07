Sarcofaag met bijzondere beautycase ontdekt

Duitse archeologen hebben in een Romeinse sarcofaag uit de derde eeuw een schat aan grafgeschenken aangetroffen, een soort beautycase uit de klassieke oudheid. Susanne Willer van het Rheinisch Landesmuseum in Bonn vertelde dat vooral de hoeveelheid en de aard van de meegegeven artikelen bijzonder zijn.

„De nadruk ligt op het gebied van de vrouwelijke schoonheid, sieraden, cosmetica en dergelijke”, zei Willer bij de presentatie. De overledene, die tussen de 25 en 30 jaar oud was, wilde er volgens haar ook als lijk mooi bij liggen. Ze had op haar laatste reis onder meer een handspiegel, schminkpalet voor het opbrengen van make-up en potjes en flesjes voor zalfjes en lekkere luchtjes bij zich. De wetenschappers waren ook laaiend enthousiast over een klein knipmes met een Herculesfiguur als heft.

De tonnen wegende doodskist werd in november aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van een industrieterrein in het Eiffel-stadje Zülpich. Op die plek liep ooit de belangrijke Romeinse verbindingsweg tussen Keulen en Trier. Omdat er nog andere graven moesten worden onderzocht, is de ontdekking nu pas bekendgemaakt.