Sarah Palin klaagt krant aan om „fake news”

De voormalige Republikeins kandidate voor het vicepresidentschap Sarah Palin heeft de krant The New York Times aangeklaagd wegens laster. Dat maakte de krant zelf woensdag bekend.

Volgens Palin heeft de krant op 14 juni „willens en wetens een valse bewering” over haar gemaakt in een artikel op de opiniepagina. Palin wordt in dat artikel, dat gaat over de schietpartij op het honkbalveld waarbij haar partijgenoot Steve Scalise zwaargewond raakte, in verband gebracht met een schietpartij in 2011, waarbij het Democratische congreslid Gabrielle Giffords ernstig gewond raakte.

Het artikel legt een link tussen beide incidenten en verwijst daarin naar een pamflet van een politieke actiegroep die campagne voerde voor Palin. In het pamflet werden Democratische congresleden met een schietschijf afgebeeld. In het artikel wordt gesuggereerd dat het pamflet de dader van de schietpartij mogelijk heeft geïnspireerd tot zijn daden.

De New York Times had na het artikel al een tweet gestuurd waarin de krant afstand nam van de relatie tussen het pamflet en de schietpartij. Palin neemt geen genoegen met deze uitleg en zet de zaak tegen de krant door.