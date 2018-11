Sarah L. en dochtertje in Syrië omgekomen

De Amsterdamse Sarah L. en haar dochtertje zijn afgelopen vrijdag om het leven gekomen door een bombardement in de Syrische stad Hajin. Dat meldt de zender AT5.

De vrouw en haar kind zouden zijn gedood door een luchtaanval door de internationale coalitie op doelen van Islamitische Staat (IS). Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten werden enkele tientallen mensen gedood bij de aanval. Sarah is opgegroeid in de Indische Buurt en reisde naar verluidt in 2014 op haar achttiende af naar Syrië. Daar kreeg ze een dochter. Ze is de zus van Bilal L., die in 2006 werd veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij medegevangenen ronselde voor de gewapende strijd.