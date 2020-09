Santokhi wil Suriname uit het dal halen

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi vindt dat zijn regering er in de afgelopen twee maanden in geslaagd is weer wat licht in de donkere economische en financiële tunnel te brengen.

Dat zei hij dinsdag bij het aanbieden van de begroting aan het parlement. „De weg voor ons is nog hobbelig, maar Suriname staat er beter voor.” Maar niet iedereen is zo optimistisch gestemd.

Het begrotingstekort zal volgend jaar 19,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. Dat is fors volgens het staatshoofd, maar „nog te overzien.”

Maar volgens de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, is de gepresenteerde begroting onverantwoord en presenteert de regering de cijfers mooier dan ze in werkelijkheid zijn. „Santokhi heeft een aantal leningen niet opgeteld bij het totaal, net zoals de regering-Bouterse dat niet deed. Daar hebben wij voor gewaarschuwd en werden daarbij ondersteund door de oppositie, die nu aan de macht is. Dan verwacht je niet dat ze dezelfde fout maken. In werkelijkheid is het tekort 42 procent van het bbp.”

Santokhi trekt zich echter niets van die kritiek aan en gelooft dat zijn beleid Suriname weer op het juiste spoor zal krijgen. Hij presenteerde dinsdag een omvangrijk pakket maatregelen dat daarbij moet helpen. Vooral binnen de overheid zal bezuinigd moeten worden: belangrijke subsidies worden afgeschaft en het ambtenarenapparaat gesaneerd. Prioriteit is volgens Santokhi de aanpak van corruptie, die de staat op jaarbasis vele tientallen miljoenen dollars kost.