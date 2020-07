Santokhi presidentskandidaat, Brunswijk wil vicepresident worden

Zoals direct na de verkiezingen op 25 mei al werd verwacht, is VHP-voorzitter Chan Santokhi namens de winnende partijen voorgedragen om president van Suriname te worden. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is kandidaat voor de functie van vicepresident. De indiening van deze voordrachten gebeurde woensdagmiddag in het parlementsgebouw.

De kandidaatstelling van Brunswijk is opvallend omdat hij vorige week maandag is beëdigd als voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Nu kiest hij er toch voor om vicepresident te worden. De algemene verwachting is dat ABOP-hoofdbestuurslid Marinus Bee het voorzitterschap van het parlement van Brunswijk zal overnemen.

Het kiezen van de president en vicepresident zal komende maandag 13 juli plaatsvinden tijdens een vergadering van DNA.