Sanders wint voorverkiezing Democraten in New Hampshire

Senator Bernie Sanders heeft de voorverkiezing bij de Democraten in de staat New Hampshire gewonnen voor concurrenten Pete Buttigieg en senator Amy Klobuchar. Senator Elizabeth Warren en voormalig vicepresident Joe Biden ledene een forse nederlaag in New Hampshire. Sanders kreeg na telling van 94 procent van de exitpolls 26 procent van de stemmen.

Dat was iets meer dan de 24,4 procent voor Buttigieg. Ook Klobuchar deed het met 19,7 procent van de stemmen opvallend goed. Warren kwam slechts tot 9,3 procent van de stemmen en Biden tot 8,4 procent. Beide kandidaten verdienen daardoor waarschijnlijk geen steun van gedelegeerden, omdat ze daarvoor minimaal 15 procent van de stemmen in de staat of in een district moeten halen.

In de staat Iowa was Buttigieg de winnaar van de eerste voorverkiezingen.