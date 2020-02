Sanders wint overtuigend in Nevada

Presidentskandidaat Bernie Sanders heeft bij de voorverkiezingen in de staat Nevada een glansrijke overwinning behaald. Daarmee maakt hij kans de leiding te nemen in de strijd om de Democratische nominatie.

Volgens de peilingen van eind vorige week kon Sanders rekenen op 32 procent van de stemmen. De uitslag was zaterdag nog veel gunstiger voor hem: hij kreeg 47 procent van de gedelegeerden achter zich. Daarmee streefde hij zijn rivalen ver voorbij. Joe Biden, de eerstvolgende op de uitslagenlijst van Nevada, behaalde 21 procent van de gedelegeerden. Pete Buttigieg, die de caucus van Iowa won, heeft in Nevada 15 procent van de stemmen gekregen. Senator Elizabeth Warren neemt met ruim 9 procent de vierde plek in.

Sanders kreeg steun uit allerlei lagen van de bevolking van de Amerikaanse woestijnstaat, die vooral bekend is vanwege de gokstad Las Vegas. Meer dan de helft van de latino’s stemde op hem. Maar ook uit andere groepen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, kreeg Sanders duidelijk steun.

Alleen de Afro-Amerikanen, in Nevada een minderheid, stemden vooral op Joe Biden. Die toonde zich opgetogen over de uitslag. Tot nu toe deed hij het in de voorverkiezingen slecht. Zaterdagavond zei hij: „De pers is er altijd vroeg bij om mensen dood te verklaren. Maar wij leven nog en we komen terug en we gaan winnen.” Biden hoopt vooral op een overwinning in South Carolina waar de voorverkiezingen eind deze week worden gehouden. Die staat heeft een grote groep Afro-Amerikanen en Biden rekent op haar steun.

Van de jongeren tussen de 17 en 29 jaar in Nevada stemde zaterdag twee derde op Sanders. Zij maken zich vooral zorgen over hun toekomst en voelen zich aangesproken door zijn uitgesproken progressieve agenda. Hij wil het minimumloon verhogen, een ziekenfonds van overheidswege, betaalbare woningen en gratis universitair onderwijs. Bovendien heeft hij een ambitieus klimaatplan.

Juist die vooruitstrevende plannen, in de media getypeerd als extreem socialistisch, geven de leiding van de Democratische Partij veel zorg. Behalve dat de partij zich afvraagt hoe Sanders zijn plannen denkt te bekostigen, betwijfelt ze of hij het electorale midden weet te binden.

Sanders lijkt met zijn overwinning in New Hampshire en Nevada de wind mee te hebben. De spannende vraag is vooral wat hij weet te bereiken over Super Tuesday, volgende week dinsdag als in veertien Amerikaanse staten voorverkiezingen worden gehouden. Pas dan voegt ook presidentskandidaat en miljardair Michael Bloomberg zich in de strijd. Er is een kans dat hij in een aantal staten wint en daarmee de opmars van Sanders weet te remmen. Als Sanders, noch een van de andere kandidaten de meerderheid van de gedelegeerden niet voor de conventie binnenhaalt, moet de kandidaat op die vergadering door stemmingen worden gekozen. Zo’n verdeelde partij maakt geen sterke vuist tegen Donald Trump.