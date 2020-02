Sanders wil geen hertelling in Iowa

De Amerikaanse senator Bernie Sanders wil niet dat de stemmen van de voorverkiezingen in de staat Iowa worden herteld. „Volgens mij hebben we wel genoeg gehad van Iowa”, aldus Sanders tegen CNN.

Sanders is een van de kandidaten die in de race is om het namens de Democraten op te nemen tegen president Donald Trump bij de verkiezingen in november.

Door een fout in een app ging het tellen van de stemmen van de caucus in Iowa mis. De eerste uitslag kwam meer dan een dag na de stemming binnen. De volledige uitslag is nog steeds niet bekend. Sanders en Pete Buttigieg lijken de eerste twee plaatsen te krijgen.

De voorzitter van de Democratische partij Tom Perez riep donderdag nog op tot een hertelling. Ook binnen de campagne van Sanders willen mensen dat er een hertelling komt.