Sanders: Trump kan Mueller ontslaan

Donald Trump vindt volgens zijn woordvoerster Sarah Sanders dat hij de bevoegdheid heeft speciaal aanklager Robert Mueller te ontslaan. De Amerikaanse president gelooft dat zo’n besluit in zijn macht ligt, antwoordde Sanders op een doelgerichte vraag van een journalist. Mueller doet onderzoek naar mogelijke Russische bemoeienis met de verkiezingscampagne van 2016.

Sanders verklaring is in tegenspraak met de inschatting van rechtsdeskundigen. Die zeggen dat Trump Mueller niet zelf de laan kan uitsturen. Volgens hen ligt de bevoegdheid daartoe bij de persoon die de supervisie heeft over het onderzoek. Dat is in dit geval de plaatsvervangend minister van Justitie Rod Rosenstein.

Trump reageerde zijn woede af op Mueller en Rosenstein, nadat agenten van de federale politie (FBI) maandag een inval hadden gedaan bij zijn privéadvocaat Michael Cohen. Volgens diens juridisch adviseur had Mueller het Openbaar Ministerie getipt.

Mitch McConnell, de fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat, zei dinsdag dat Mueller zijn werk moet kunnen afronden. Hij vindt het echter niet nodig een wet aan te nemen die Mueller beschermt tegen ontslag.