Sanders leidt voor Buttigieg in voorverkiezingen New Hampshire

De eerste uitslagen van de voorverkiezingen in de Amerikaanse presidentsrace in de staat New Hampshire wijzen op een overwinning voor senator Bernie Sanders. Daarachter deden Pete Buttigieg en senator Amy Klobuchar het ook goed. Senator Elizabeth Warren en voormalig vicepresident Joe Biden blijven in de exitpolls ver achter.

Met 40 procent van de stemmen geteld staat Sanders op 27,6 procent van de stemmen. Buttigieg, die de winnaar was van de eerste voorverkiezingen in de staat Iowa, staat voorlopig op 23,4 procent van de stemmen. Klobuchar staat in de tussenstand op 19,7 procent. Warren en Biden staan met respectievelijk 9,5 en 8,6 procent op grote achterstand.