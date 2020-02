Sanders leidt ruim in peiling Democraten in Iowa

DES MOINES (ANP/BLOOMBERG).Een dag voor de eerste voorverkiezingen in de Amerikaanse presidentsrace in de staat Iowa lijken vier kandidaten te gaan strijden om de winst bij de Democraten. In een peiling onder Democratische aanhangers georganiseerd door Emerson College gaat Bernie Sanders aan kop met 28 procent, gevolgd door Joe Biden (21), Pete Buttigieg (15) en Elisabeth Warren met 14 procent

De verkiezingen in de noordelijke staat Iowa zijn maandag. De voorverkiezingen moeten bepalen wie het in november namens de Democraten mag opnemen tegen zittend president Donald Trump, die sinds januari 2017 al meer dan 150 miljoen dollar uitgaf voor zijn herverkiezingscampagne. Hij heeft geen tegenkandidaten van betekenis bij de Republikeinen en is vrijwel zeker kandidaat namens die partij.

De Democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen van november hebben bij elkaar al meer dan een half miljard dollar uitgegeven aan hun campagnes.

De miljardairs Michael Bloomberg en Tom Steyer zijn daarbij de big spenders. Samen hebben ze volgens officiële opgaven bijna 400 miljoen uitgegeven aan reclame, campagnemedewerkers en andere kosten. Dat geld komt voornamelijk uit hun eigen zakken. Ondanks dat geld lijken de twee geen rol van betekenis te spelen. Steyer staat in de peiling in Iowa op ruim 3 procent en Bloomberg op 1 procent.