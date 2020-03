Sanders kan grote slag slaan op Super Tuesday

Bernie Sanders kan een grote slag slaan op Super Tuesday in de Verenigde Staten. De linkse senator uit Vermont leidt in de Democratische voorverkiezingen die bepalen wie de presidentskandidaat wordt en hij gaat aan kop in de meeste peilingen.

In Californië worden 416 kiesmannen, zogeheten delegates, verdeeld. Sanders staat in de peilingen ver voor op zijn naaste achtervolgers, Elizabeth Warren en Joe Biden. Hij kan met een gunstige uitslag, als al zijn tegenstanders elk minder dan 15 procent van de stemmen krijgen, alle kiesmannen binnenhalen in de staat, zelfs als hij zelf maar een derde van de stemmen krijgt. Ook in Texas heeft een kandidaat 15 procent van de stemmen nodig om in aanmerking te komen voor kiesmannen.

Tot dit weekend was oud-burgemeester Pete Buttigieg de belangrijkste tegenstander van Sanders, maar na de voorverkiezingen in South Carolina staakte hij zijn campagne. Voormalig vicepresident Joe Biden won in die staat, maar staat er in de peilingen niet goed voor. Hij zei eerder zelfs dat hij zich al heeft neergelegd bij een nederlaag op Super Tuesday. Het stoppen van Buttigieg kan echter goed zijn voor Biden, aangezien zij dezelfde kiezers probeerden aan te spreken. Buttigieg en ook senator Amy Klobuchar, die maandag uit de race stapte, steunen Biden.

Sanders is vooral populair bij jonge kiezers die bijvoorbeeld voorstander zijn van gratis universiteiten en gratis gezondheidszorg. De top van de Democratische Partij ziet de senator uit Vermont als te links en denkt dat hij het daardoor gaat afleggen tegen president Donald Trump bij de presidentsverkiezingen. Biden en Michael Bloomberg spelen daar op in, door te zeggen dat zij gematigde Republikeinen die niet tevreden zijn met Trump kunnen overhalen om van partij te veranderen.

Senator Elizabeth Warren doet het vooralsnog niet goed. Er wordt dinsdag in haar traditioneel Democratische thuisstaat Massachusetts gestemd. Een overwinning daar is noodzakelijk om nog aan te kunnen haken bij Sanders. Een nederlaag kan het einde van haar campagne betekenen.

Democraten kunnen dinsdag voor het eerst op Bloomberg stemmen. De oud-burgemeester van New York heeft al meer dan 200 miljoen uitgegeven aan zijn campagne, maar stond nog niet eerder op het kiesbiljet.