Sanders in Nevada op koers voor overwinning

Bij de voorverkiezingen in Nevada is Bernie Sanders zaterdag de grote favoriet om de meeste stemmen te krijgen. Volgens de peilingen kan hij rekenen op 32 procent van de stemmen. Zijn tegenstanders staan op grote achterstand.

Nevada –de droogste staat van de Verenigde Staten– is voornamelijk bekend vanwege gokstad Las Vegas. Wereldwijd is het één van de grootste producenten van goud en zilver. Nevada heeft een relatief diverse bevolking: bijna 30 procent van de inwoners is Hispanic en stamt dus af van Spaanstalige voorouders. De Hispanics zijn een belangrijke kiezersgroep voor de Democraten. Zaterdagavond zal hun steun naar verwachting grotendeels naar Bernie Sanders gaan: hij lijkt onder de Hispanics zelfs de meerderheid te halen.

De andere kandidaten strijden in Nevada op grote afstand om de tweede plaats. Joe Biden en Pete Buttigieg staan allebei op gemiddeld 16 procent van de stemmen, Elizabeth Warren op 13 procent, miljardair Tom Steyer op 11 procent en Amy Klobuchar op 9 procent. Bij de Democratische voorverkiezingen kun je in iedere staat gedelegeerden verdienen. De kiesdrempel hiervoor is 15 procent. De kans is aanwezig dat alleen Sanders die kiesdrempel haalt, waardoor hij vanavond alle gedelegeerden van Nevada zou winnen.

Toch kan Sanders nog niet helemaal gerust zijn. Historisch gezien is Nevada een lastige staat om te voorspellen. Bovendien zijn er dit jaar maar weinig peilingen geweest, waardoor de foutmarge groot is. Daarnaast is er in Nevada net als in Iowa een caucus, een vergadering waarbij mensen elkaar mogen overtuigen van hun stem. Daardoor kunnen kiezers op het laatste moment van mening veranderen. Wat Sanders eveneens kan hinderen, is de tegenwerking van de invloedrijke vakbond voor horecawerkers. De Culinary Union heeft haar 60.000 leden opgeroepen niet op Sanders te stemmen vanwege zijn zorgplan. Hun gezondheidszorgaanbod voor leden zou hiermee in het geding komen.

Elizabeth Warren kan mogelijk verrassen door haar goede debat van afgelopen woensdag. Analisten houden er rekening mee dat zij daarmee een groep zwevende kiezers heeft overtuigd. De kans dat zij Sanders daarmee, inhaalt is klein. Verkiezingsblog FiveThirtyEight schat de kans op 87 procent dat Bernie Sanders zaterdagavond wint.