Sancties VS treffen nog acht Venezolanen

De regering-Trump heeft de sancties tegen Venezuela uitgebreid door de tegoeden van nog acht Venezolanen te bevriezen. Onder hen de broer van oud-president Hugo Chávez en een vooraanstaand adviseur van de huidige machthebber Nicolás Maduro. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Financiën woensdag bekendgemaakt.

De betrokkenen zijn medeverantwoordelijk voor „beleid of maatregelen die het democratisch proces in Venezuela ondermijnen”, was de verklaring. Ze mogen ook de VS niet meer in en Amerikanen is verboden nog zaken met hen te doen.

De nieuwe sancties treffen niet de olie-industrie, al houden de Amerikanen deze optie nadrukkelijk open. Venezuela, dat de grootste bewezen voorraden ter wereld heeft, is voor zijn buitenlandse valuta voor 95 procent afhankelijk van de olie-export. De VS is een van de belangrijkste afnemers.