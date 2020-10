Sancties VS tegen meerdere Iraanse organisaties om desinformatie

De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen vijf Iraanse organisaties in verband met het verspreiden van desinformatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen, meldt het ministerie van Financiën van de VS. Het ministerie noemde een aantal organisaties, waaronder de Iraanse Revolutionaire Garde, als schuldigen in het verspreiden van valse informatie.

De organisaties hebben zich beziggehouden met „het zaaien van tweespalt onder de kiesgerechtigde bevolking door online misinformatie te verspreiden en een kwaadaardige beïnvloedingsoperaties uit te voeren met de bedoeling om Amerikaanse kiezers te misleiden”, aldus het ministerie.

Het Bayan Rasaneh Gostar Instituut, volgens de VS een propaganda-dekmantel van de Iraanse Revolutionaire Garde, zou de leiding hebben genomen in de misleidingscampagne. Het instituut zou maatschappelijke discussiepunten als de corona-epidemie hebben willen uitbuiten en zou meerdere Amerikaanse politici hebben „gedenigreerd”.

De aankondiging van de sancties komt een dag nadat de Amerikaanse inlichtingendiensten Iran beschuldigden van een e-mailcampagne met als doel om Amerikaanse kiezers te beïnvloeden. Er zouden e-mails naar kiezers zijn gestuurd waarin met geweld werd gedreigd als zij niet op de Republikeinen zouden stemmen. De e-mails leken afkomstig te zijn van een extreemrechtse militie, maar volgens inlichtingenchef John Ratcliffe zat Iran erachter.