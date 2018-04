Sancties VS tegen ‘kwaadaardige’ Russen

De Verenigde Staten hebben sancties afgekondigd tegen tientallen Russen die zich volgens de Amerikanen schuldig maken aan „kwaadaardige activiteiten”. Het gaat onder meer om oligarchen en regeringsfunctionarissen. Ook prijken verscheidene bedrijven en organisaties op de sanctielijst omdat zij zich schuldig maken aan het ondermijnen van westerse democratieën.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei in een toelichting dat de Russische regering zich wereldwijd bezighoudt met kwaadaardige activiteiten. Hij noemde onder meer de bezetting van de Krim en het aanzetten tot geweld in Oost-Oekraïne.

Verder maakt Rusland zich volgens hem schuldig aan het bewapenen van het Assad-regime in Syrië. En die wapens worden volgens hem ingezet tegen Syrische burgers. Ook wees Mnuchin op Russische cyberactiviteiten.

Bezittingen van de betreffende personen en organisaties, die onder de juridische bevoegdheid van de VS vallen, worden door de Amerikanen geblokkeerd of bevroren. Verder is het voor Amerikanen over het algemeen verboden om met hen om te gaan. Niet-Amerikanen die wel zaken doen met de personen en organisaties op de zwarte lijst, kunnen om die reden een berisping tegemoet zien.

Nieuw op de lijst is onder andere Oleg Deripaska, oprichter en grootaandeelhouder van energiereus En+ Group. Ook oligarch Suleiman Kerimov, die eerder werd verdacht van belastingontduiking in Frankrijk, prijkt op de sanctielijst. Hij is ook parlementariër in Rusland en grootaandeelhouder van Polyus, de grootste gouddelver van Rusland.

Verder wordt ook Gazporm-baas Alexey Miller genoemd, net als Viktor Vekselberg, de baas van investeerder Renova. Hij bezit ook meerdere regionale luchthavens in Rusland.