Sancties tegen Wit-Rusland eindelijk van kracht

De nieuwe Europese sancties tegen personen in en rond het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zijn van kracht, zes weken nadat de EU aankondigde strafmaatregelen in te stellen na de ‘gestolen’ verkiezingen in het land begin augustus. Het gaat om veertig personen, blijkens de lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie. Loekasjenko zelf staat er niet op, maar wel een aantal bewindslieden, commandanten van de veiligheidsdiensten en leden van de kiesraad.

De sancties bestaan uit het bevriezen van de Europese tegoeden, reis- en handelsverboden. Doordat Cyprus ineens zijn veto gebruikte om ook EU-sancties tegen Turkije wegen illegale gasboringen bij het eiland te eisen, bleef de kwestie op de plank liggen. Maar het landje ging na uren onderhandelen in de nacht van donderdag op vrijdag alsnog overstag.

Op de sanctielijst staat onder anderen Loekasjenko’s minister van Binnenlandse Zaken, het departement waaronder de politie en de ordetroepen vallen. Die proberen al maanden met harde hand de protestbeweging de kop in te drukken die het vertrek van Loekasjenko eist. Ze zijn verantwoordelijk voor de „repressie- en intimidatiecampagne” na de presidentsverkiezingen en het oppakken, mishandelen en martelen van demonstranten, stelt de EU. Ook tientallen kopstukken van de politie, de ordetroepen, de geheime diensten en het gevangeniswezen zijn strafmaatregelen opgelegd.

Op de lijst staan zes vrouwen. Zij zijn allen lid van de kiesraad, die de EU beticht van „wanbeheer” en het „vervalsen” van de verkiezingsuitslag.

De EU-leiders stemmen ook in met het voorstel van buurlanden van Wit-Rusland, met name Polen, om de Wit-Russische bevolking economisch te ondersteunen. De 27 hebben de Europese Commissie „aangemoedigd” zo’n steunplan voor te bereiden.

EU-president Charles Michel zei na afloop van een tweedaagse top in Brussel dat de EU de situatie „op de voet volgt”. De EU eist vrije en eerlijke verkiezingen in Wit-Rusland. Het is niet uitgesloten dat als Loekasjenko blijft weigeren met de oppositie in dialoog te gaan sancties tegen hem worden heroverwogen.

Loekasjenko stond jaren geleden al eens op de sanctielijst, maar kreeg clementie na de vrijlating van politieke gevangenen. Op de lijst staan nog altijd vier al eerder gestraften, wat het totaalaantal op 44 brengt.