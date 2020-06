Sancties politiechef en agenten Louisville na schietincident

Een bekende restauranteigenaar in Louisville in de staat Kentucky is maandag doodgeschoten toen politieagenten en leden van de Nationale Garde het vuur openden om protesten uiteen te drijven. De demonstranten protesteerden tegen het doden van zwarte Amerikanen door de politie.

De baas van de politie in Louisville is ontslagen en twee agenten zijn op non-actief gesteld nadat de autoriteiten vernamen dat de agenten hadden geschoten zonder dat hun bodycams registreerden wat er aan de hand was, meldde burgemeester Greg Fisher maandag. Volgens de agenten openden ze het vuur omdat ze door iemand waren beschoten.

Het incident leidde tot de dood van David McAtee, die het restaurant YaYa’s BBQ uitbaatte dicht bij de plek waar hij was doodgeschoten. Het was de tweede keer in korte tijd dat agenten uit Louisville hun bodycams niet gebruikten tijdens een incident waarbij een ongewapend persoon werd doodgeschoten. Half maart schoten agenten de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor bij een inval in haar woning dood.

De gouverneur van Kentucky, Andy Bashear, heeft beloofd een uitvoerig onderzoek in te stellen.