Sancties om smokkelactiviteiten Noord-Korea

De sanctiecommissie over Noord-Korea van de VN-veiligheidsraad heeft 21 scheepvaartbedrijven, 27 schepen en een Taiwanese man op de zwarte lijst gezet. De maatregelen zijn volgens de Verenigde Staten bedoeld om de smokkelactiviteiten van Noord-Korea te bestrijden. Het geïsoleerde land zou proberen illegaal olie te bemachtigen en kolen te verkopen.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley reageerde opgetogen op het besluit. „De goedkeuring van dit historische sanctiepakket is een duidelijk teken dat de internationale gemeenschap eensgezind is in onze pogingen maximale druk uit te oefenen op het Noord-Koreaanse regime”, zei de diplomaat in een verklaring.

De maatregelen treffen vijftien schepen uit Noord-Korea en twaalf vaartuigen uit andere landen. Die schepen moeten nu onder meer worden geweerd uit havens. De Taiwanese man wordt beschuldigd van het coördineren van de export van Noord-Koreaanse kolen met een tussenpersoon uit Noord-Korea. De Taiwanees zou zich al eerder betrokken zijn geweest bij het ontwijken van sancties.