Sancties maakten het Kalasjnikov Concern eindelijk wakker

Ondanks, of misschien wel dankzij de sancties die Amerika en Europa instelden na de annexatie van de Krim instelden tegen Rusland, onderging het Kalasjnikov Concern een metamorfose.

Vorig jaar stuntte het Kalasjnikov Concern door een elektrische auto te produceren die verdacht veel leek op een Sovjetauto uit de jaren ’80. Het bedrijf wilde naar eigen zeggen concurreren met Elon Musk van Tesla. Het prototype mocht in veel westerse kranten op spot rekenen, maar het Kalasjnikov Concern was blij met de gratis reclame.

Het voorval is tekenend voor het bedrijf dat de afgelopen zes jaar een complete herleving meemaakte. Het Kalasjnikov Concern werd geprivatiseerd en begon sinds decennia weer winst te maken. En hoewel de elektrische auto niet massaal zal worden geproduceerd is de boodschap helder: Het Kalasjnikov Concern is klaar voor de 21ste eeuw.

Armoedig

Vlak voor het Kalasjnikov museum in de Russische stad Izjevsk, staat een groot standbeeld met Michaïl Kalasjnikov. Kalasjnikov, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, ontwierp het geweer om het vaderland te helpen. In het museum kunnen toeristen met een echte kalasjnikov schieten. Het geweer werd massaal geproduceerd in de Sovjet-Unie en raakte daarna tijdelijk in de vergetelheid.

De fabrieken, waar de kalasjnikov wordt geproduceerd, stonden er zes jaar geleden nog armoedig bij: Oude gebouwen die nog voor de Russische revolutie werden gebouwd dienden als opslagplaatsen en productiehallen voor de AK-74. Arbeiders verdienden een mager loontje en waren niet bijster gemotiveerd om te werken.

Geen vernieuwing

Het Kalasjnikov Concern was een overheidsbedrijf dat grote verliezen leed, ondanks de internationale naamsbekendheid. Er was geen vernieuwing in de productie. Het nieuwste product was 20 jaar geleden in productie genomen.

Zelfs het Russische leger vertrouwde het concern niet meer en zette een streep door het contract met Kalasjnikov. Het concern vernieuwde niet en was nog steeds het oude Sovjetbedrijf, maar dan in de 21ste eeuw.

Twee Russische miljonairs, Andrej Bokarev en Aleksej Krivoroetsjko kochten het bedrijf in 2013 van de overheid en wilden er weer een winstgevende business maken. Drones, militaire speedboten, een kledinglijn voor jagers en zelfs elektrische motorfietsen kwamen er aan te pas om het imago van Kalasjnikov weer op te krikken en de omzet te verhogen.

Run

Het lukte tijdelijk tot de Amerikaanse sancties het bedrijf hard raakte. Er ontstond een run op de populaire kalasjnikovgeweren in de Amerikaanse winkels, maar het Westen was hard: „Geen handel meer met het Kalasjnikov Concern.” Gevolg: De afzet van Kalasjnikov daalde naar zo’n 50 procent.

Het Kalasjnikov Concern zette in op diversiteit. Het zocht naar afzetmarkten in andere delen van de wereld, en vond die ook. Begin dit jaar openden de Russen een kalasjnikovfabriek in het noorden van India om zo de productie voor de Indische markt op te krikken.

Vanaf 2015 boekt het Kalasjnikov Concern jaarlijkse weer goede winsten, met een omzet van ruim 200 miljoen dollar. In 2018 was de omzet 300 miljoen dollar. De meeste winst wordt geboekt in het verkopen van geweren in Rusland en twintig andere landen.

In Izjevsk, de stad waar de eerste kalasjnikovs werden geproduceerd viert men dit jaar de honderdste verjaardag van kalasjnikov. Op de buitenkant van alle bussen wordt er reclame gemaakt voor de festiviteiten om de dag te vieren.

De kalasjnikov is ‘s werelds beruchtste en misschien ook wel dodelijkste geweer. Maar daar wordt in Rusland niet over nagedacht: Hier is men trots op de AK-47. Het is een symbool van macht, het geweer wordt gebruikt om de vrijheid te verdedigen, om vrede te brengen.

Vlag

Overal ter wereld waar groepering naar de wapens grepen, kwamen er voornamelijk AK-geweren aan te pas. Het geweer, ontworpen door Michaïl Kalasjnikov, staat zelfs op de vlag van bijvoorbeeld Mozambique.

Hoewel de AK-geweren nog steeds worden gemaakt in Rusland, zijn er veel landen die de AK-47 en AK-74 hebben nagemaakt, waaronder vooral China. Ook de VS berichtte eind vorig jaar de Russische geweren na te gaan willen maken.

Het maakt voor het Kalasjnikov Concern niet veel uit: de Russische gewerenproducent staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Producten vinden hun weg naar de klant heus wel. En dat maakt de Russen trots; een echte Russische kalasjnikov is op de zwarte markt honderden dollars meer waard is dan een nagemaakte.

