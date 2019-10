Sanchez wil veroordeling geweld Barcelona

BARCELONA(ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een oproep van een Catalaanse leider om gesprekken te beginnen verworpen. Volgens Sanchez moeten Catalaanse leiders eerst de onrust in de regio veroordelen. De premier drong er ook op aan gehoor te geven aan de vele Catalanen die geen onafhankelijkheid willen.

De Catalaanse regionale leider Quim Torra deed zijn oproep tot gesprekken zaterdag in een poging een eind te maken aan de grootscheepse demonstraties, waarbij de afgelopen dagen veel gewonden vielen. Bijna tweehonderd mensen raakten vrijdagavond en -nacht gewond tijdens confrontaties met de politie. Radicale separatisten bestookten de politie met stenen en vuurwerk. De politie beantwoordde dit met traangas en rubberkogels.

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona raakten 152 mensen gewond. In de rest van Catalonië raakten nog eens tientallen mensen gewond waardoor het totaal op 182 gewonde personen uitkwam.

Honderdduizenden betogers gingen de straat op om te protesteren tegen de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders van Catalonië. Zij probeerden hun regio in 2017 tevergeefs af te scheiden van Spanje. Het was de vijfde dag op rij dat mensen in Barcelona protesteren tegen de uitspraak van het hooggerechtshof. Volgens de hulpverleningsdiensten zijn in totaal al vijfhonderd mensen gewond geraakt sinds de onrust uitbrak.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 83 mensen aangehouden. Voor vrijdag pakte de politie al 128 betogers op.