Sanchez belt Spaanse collega’s over impasse

De Spaanse premier en leider van de socialistische partij Pedro Sanchez gaat maandag de leiders van de andere Spaanse partijen bellen over de uitslag van de verkiezingen. De Socialisten van Sanchez werden weliswaar met 120 zetels de grootste partij, maar de uitslag biedt weinig houvast om uit de politieke impasse te komen. Sanchez zei dat zijn doel is om een „stabiele progressieve regering te vormen”.

Pablo Casado, de leider van de rechts-conservatieve Partido Popular, die de tweede partij is geworden met 87 zetels, zei dat zijn partij klaar is om verantwoordelijkheid te nemen, maar dat de bal in handen van Sanchez ligt. Volgens Casado leidt de uitslag er toe dat het vormen van een nieuwe regering moeilijker is geworden.

Santiago Abascal, leider van de grote winnaar, het uiterst rechtse Vox, zei in een reactie te streven naar een „patriottistisch alternatief” voor het land. Vox werd de derde partij van het land en krijgt 52 zetels in het nieuwe parlement.