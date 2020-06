San Francisco verwijdert standbeeld Columbus

San Francisco heeft een standbeeld van Christoffel Columbus verwijderd. Het beeld was onlangs onderwerp van discussie geworden, omdat het door veel mensen wordt gezien als symbool van onderdrukking.

Het beeld stond sinds 1957 vlakbij Coit Tower en woog bijna 2000 kilogram. De kunstcommissie van de gemeenteraad besloot, met goedkeuring van de burgemeester, het beeld te verwijderen. „Het standbeeld komt niet overeen met de waarden van San Francisco en met onze toewijding aan het bestrijden van racisme”, aldus een raad van de commissie tegen de San Francisco Chronicle.

Een andere reden voor de verwijdering was de oproep om het van zijn sokkel te trekken en in het water te gooien. Op sociale media gingen oproepen rond om zoveel mogelijk mensen bijeen te krijgen om het beeld van zijn plek te krijgen. „Als een standbeeld van 2000 kilogram omvalt, is dat enorm gevaarlijk voor omstanders”, aldus een gemeenteraadslid.

„Ik stond tegenover de sokkel en voelde een vlaag frisse lucht nu Columbus weg is”, zei een activist voor rechten van inheemse Amerikanen. In andere steden zijn al beelden van Columbus beklad en weggehaald, in Boston werd een beeld zelfs onthoofd.

Sinds de dood van George Floyd een aantal weken geleden zijn er wereldwijd demonstraties tegen racisme. In veel landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, is de roep om beelden van kolonisatoren en slavenhandelaren te verwijderen luider geworden.