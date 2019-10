San Francisco schort handel op om abortus

De Amerikaanse stad San Francisco doet vanaf januari geen zaken meer met bedrijven uit 22 staten, vanwege het strengere abortusbeleid in die staten.

Dat meldde de Los Angeles Times woensdag. De burgemeester van de stad, London Breed, maakte bekend dat San Francisco naast reisbeperkingen ook geen nieuwe contracten meer zal sluiten met bedrijven waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een van de 22 staten.

Bijna de helft van de Amerikaanse staten kent beperkte abortuswetten. Daar is abortus verboden na –uiteenlopend– 13 tot 24 weken zwangerschap. Verschillende staten hebben geprobeerd om abortus helemaal of na zes weken zwangerschap te verbieden.

Burgemeester Breed acht de maatregel nodig omdat „elke dag de reproductieve rechten van vrouwen in dit land worden bedreigd. We moeten terugvechten.” De burgemeester roept andere steden in de VS op dezelfde maatregelen te treffen.