Samoa heft noodtoestand om mazelenepidemie op

Samoa heeft na anderhalve maand de noodtoestand opgeheven die was afgekondigd vanwege een mazelenepidemie. Die kostte de afgelopen tijd aan zeker 81 mensen het leven in de afgelegen eilandenstaat met circa 200.000 inwoners. De meeste slachtoffers zijn baby’s en jonge kinderen.

De uitbraak had grote gevolgen voor het openbaar leven in Samoa, gelegen ten oosten van Australië. Het besmettelijke virus kon daar snel om zich heen grijpen doordat de vaccinatiegraad in het land erg laag was. De autoriteiten begonnen inwoners daarom massaal in te enten. Die maatregelen begonnen in de loop van december effect te oogsten. Het aantal sterfgevallen nam af.

De regering heeft inmiddels bekendgemaakt dat noodmaatregelen worden ingetrokken die verdere verspreiding van de ziekte moesten voorkomen, zoals de sluiting van scholen. In totaal raakten ruim 5600 mensen besmet met de mazelen.