Samoa en Kiribati luiden als eerste nieuwe jaar in

Het nieuwe jaar is voor de eilanders van Samoa en Kiribati al begonnen. Op de eilanden in de Grote Oceaan kwamen niet alleen de bewoners, maar ook tal van toeristen samen om als eersten ter wereld 2020 in te luiden.

Het nieuwe jaar brak voor Samoa en Kiribati om 12.00 uur Nederlandse tijd aan. Wie geen genoeg kan krijgen van de feestelijkheden, kan doorreizen naar het even ten oosten gelegen Amerikaans Samoa. Daar begint het nieuwe jaar pas ruim een etmaal later.

De eilanden liggen ten noordoosten van Nieuw-Zeeland in de Stille Oceaan. Ooit lagen ze pal ten oosten van de zogeheten datumgrens, waardoor de bewoners altijd als laatsten oud en nieuw vierden. Maar die grens hebben ze in 2011 verlegd.