’Samenwerking VS en Saoedi’s ontregelt regio’

De samenwerking tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten zal het Midden-Oosten verder destabiliseren. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris maandag gezegd. Hij voegde eraan toe dat Teheran in de regio zal blijven ondanks de druk van Washington om zijn invloed te beperken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die de Saoedische koning Salman zondag ontmoette in Riyad tijdens een bliksembezoek aan de regio, zei zondag dat de Verenigde Staten diep bezorgd zijn over de „destabiliserende en kwaadaardige activiteiten” van Iran in het Midden-Oosten.

„Pompeo’s opmerkingen over Iran zijn bij herhaling ongefundeerd. Zolang de wettige regeringen van landen in de regio onze hulp nodig hebben, zal Iran in die landen blijven”, zei de woordvoerder van Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de staatstelevisie maandag.