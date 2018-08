Salvini stelt dienstplicht aan de orde

Italië wil zich, in navolging van Duitsland, buigen over de herintroductie van de dienstplicht. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini stelde het onderwerp aan de orde. „Militaire en maatschappelijke dienstverlening weer invoeren om onze kinderen eraan te herinneren dat er naast rechten ook plichten bestaan”, schreef de leider van de rechtsnationalistische Lega zondag op Twitter.

De avond ervoor had hij al aandacht gevraagd voor het plan tijdens een toespraak in Apulië. Om het erdoor te krijgen moet hij wel coalitiepartner M5S zien te overtuigen. Volgens persbureau ANSA heeft minister van Defensie Elisabetta Trenta, prominent politica van de Vijfsterrenbeweging, laten weten er weinig heil in te zien. „Een romantisch idee”, oordeelde ze, „dat niet meer van deze tijd is”.

In Italië werd de dienstplicht in 2005 afgeschaft toen Silvio Berlusconi minister-president was.

Ook in Duitsland zijn stemmen opgegaan voor de herinvoering. CDU-secretaris Annegret Kramp-Karrenbauer diende zich onlangs aan als pleitbezorger.