Salvini roept op tot paasvieringen in Italië

Een deel van de rooms-katholieken in Italië wil met Pasen naar de kerk. Maar de bisschoppenconferentie wil geen uitzondering op de coronamaatregelen.

Matteo Salvini, leider van de nationalistische partij Lega, pleitte dit weekend voor opheffing van het verbod op openbare vieringen met Pasen. „We hebben ook God nodig om het virus te verslaan”, zei hij tegen het Italiaanse kanaal van Sky TV.

Sinds een maand geldt de regel dat kerken geopend mogen blijven, maar dat de meeste riten niet mogen worden uitgevoerd. Vieringen kunnen weliswaar plaatshebben, maar zonder deelname van gelovigen. Naast de voorganger wordt er alleen een uitzondering gemaakt voor de organist, degenen die de lezingen doen en iemand die de opname maakt voor de uitzending van de dienst. De verboden gelden tot en met 13 april. Ook andere kerkgenootschappen houden zich aan de regels.

Niet alleen Salvini wil dat er voor kerken een uitzondering op de regels komt. Geestelijke Andrea Acciville droeg zondag de mis op in zijn kerk in Sulmona voor een vijftal gelovigen. Alle deelnemers kregen na afloop een boete van 280 euro. Een priester in Calabrië voerde vorige week een eenmansprocessie in zijn dorp aan, waarbij hij een Christusbeeld droeg, maar werd aan het eind van de omgang voor 400 euro op de bon geslingerd.

De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk wil niets weten van openbare paasvieringen. „Het is onze plicht respect te tonen voor degenen in de voorste linies die met groot persoonlijk risico zorgen voor zieken”, zei Gualtiero Bassetti, voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie maandag in Corriere della Sera. Sommige kringen binnen de Rooms-Katholieke Kerk vinden de opstelling van bisschoppenconferentie maar onderdanig. Bovendien zouden de regels arbitrair zijn. Ze wijzen erop dat de paus tijdens de lockdown het Vaticaan verliet om lopend over straat een bezoek aan een Romeinse kerk te brengen. Het is niet zonder risico. De coronacrisis heeft tot dusverre het leven gekost aan 96 Italiaanse priesters.

De oproep van Matteo Salvini lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht. De gouverneurs van Lombardije en Veneto, waar het coronavirus sterk heerst, zijn niet van plan diensten toe te staan. Beiden zijn partijgenoten van Salvini.