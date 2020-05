Salvini ontloopt voorlopig vervolging voor weigeren migrantenboot

Een commissie van de Italiaanse Senaat heeft dinsdag besloten dat Matteo Salvini niet wordt vervolgd voor het weigeren van een schip met meer dan honderd migranten aan boord. Salvini was vorig jaar minister van Binnenlandse Zaken toen het incident plaatsvond.

Een meerderheid van de commissieleden verklaarde tegen het instellen van een onderzoek naar Salvini te zijn in deze zaak. Een stemming in de voltallige Senaat zou er nog voor kunnen zorgen dat de leider van de rechtse partij Lega alsnog wordt vervolgd. Oud-ministers kunnen in Italië alleen worden vervolgd voor hun daden als minister als het parlement daarmee instemt. Het is nog onduidelijk of de aanklager om een stemming door de hele Senaat zal vragen.

„Als minister van Binnenlandse Zaken was het mijn taak om illegale immigratie, mensensmokkel en slavernij tegen te gaan”, schreef Salvini op Facebook nadat de commissie een oordeel had geveld.

Een openbaar aanklager besloot het schip na een aantal dagen alsnog toe te laten tot Italië, op basis van humanitaire redenen.

Salvini wordt wel vervolgd in een vergelijkbare zaak, toen hij dagenlang weigerde om een kustwachtboot toegang tot Italië te verlenen. Aan boord zaten geredde vluchtelingen die in kleine bootjes hadden geprobeerd de oversteek te maken van Libië naar Italië. Die zaak zou in juli voorkomen maar werd uitgesteld tot oktober, vanwege het coronavirus.