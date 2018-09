Salvini: nog geen migrantendeal met Duitsland

De Italiaanse minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) weigert vooralsnog zijn handtekening te zetten onder een akkoord met Duitsland over het terugnemen van migranten. De leider van anti-immigratiepartij Lega zegt in de Oostenrijkse krant Die Presse de afspraken pas te zullen goedkeuren als aan zijn eisen is voldaan.

„We hebben steeds tegen de Duitsers gezegd dat deze deal onderdeel moet zijn van een bredere overeenkomst”, stelt Salvini. „We willen dat de Dublin-regels worden aangepast en dat er nieuwe regels komen voor schepen die vluchtelingen redden op op de Middellandse Zee.” De zogeheten Dublinverordening schrijft voor dat de EU-lidstaat waar een migrant als eerste asiel aanvraagt zijn of haar zaak moet behandelen.

Duitsland wil migranten terugsturen naar de landen waar zij de Europese Unie zijn binnengekomen. Berlijn maakte daar eerder afspraken over met Spanje en Griekenland. De Duitse collega van Salvini, Horst Seehofer, had eerder deze maand nog gemeld dat ook een akkoord was gesloten met Italië. Dat bleek later te voorbarig te zijn.