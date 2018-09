Salvini matigt toon in budgetstrijd met EU

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft in de budgetstrijd met de Europese Unie een verzoenende toon aangeslagen. De partijleider van de rechtse Lega zei zaterdag dat Italië een op economische groei gerichte begroting zal presenteren, maar zich daarbij zal houden aan de Europese richtlijnen.

„We zullen het mogelijke en het onmogelijke doen om de buitenlandse verplichtingen te respecteren”, citeerde persbureau ANSA de minister. Salvini zei zaterdag tijdens een forum in Cernobbio aan het Comomeer ook dat hij van plan is vijf jaar in functie te blijven en niet zal aansturen op vervroegde verkiezingen.