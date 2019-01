Salvini hoopt op nederlaag partij Macron

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini zei woensdag dat hij hoopt dat de Fransen niet stemmen op de partij van president Emmanuel Macron bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Met zijn opmerkingen nemen de recente spanningen tussen Rome en Parijs verder toe.

De betrekkingen tussen Italië en Frankrijk, over het algemeen nauwe bondgenoten, zijn verslechterd sinds de rechtse Lega en eurosceptische protestbeweging M5S (Vijfsterrenbeweging) vorig jaar een coalitieregering in Italië vormden en hun pijlen richten op de pro-Europese partij En Marche van Macron.

„Macron is misschien niet langer onze gesprekspartner in de toekomst”, zei Salvini in een interview met staatsradio RAI. „Zijn steun is minder dan 20 procent, ik hoop dat de Fransen binnenkort andere keuzes maken”, zei hij, verwijzend naar de Europese verkiezingen van mei.