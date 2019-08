Salvini hekelt monsterverbond M5S en PD

De leider van de rechts-populistische partij Lega heeft geen goed woord over voor het monsterverbond tussen de centrumlinkse PD en protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S). Matteo Salvini klaagde dat de „haat” jegens zijn partij het enige bindmiddel is in die politieke alliantie.

PD en M5S rolden eerder nog vechtend over straat, maar willen nu toch een coalitie vormen. „Dit is de eerste regering die al ruzie maakt voordat ze tot stand is gekomen”, zei Salvini na een ontmoeting met president Sergio Mattarella. „Deze regering is op last van de G7 bedacht in Biarritz.”

Salvini heeft zelf de hand in de huidige politieke crisis in Italië. Zijn Lega was de kleinere coalitiepartner van M5S, maar trok de stekker uit die samenwerking. De rechts-populistische partij deed het goed in de peilingen en Salvini stuurde aan op nieuwe verkiezingen.