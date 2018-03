Salvadoraanse bisschop Romero wordt heilig

De Salvadoraanse bisschop Óscar Arnulfo Romero (1917-1980) wordt door de rooms-katholieke kerk heilig verklaard. Paus Franciscus heeft dit woensdag in Vaticaanstad aangekondigd zonder een datum te noemen. De sociaal bewogen bepleiter van mensenrechten en aartsbisschop van San Salvador werd in mei 1980, terwijl hij een mis opdroeg, door ultrarechtse Salvadoranen vermoord.

De brute moord schokte heel de wereld. Het jaar waarin hij om het leven werd gebracht geldt als het eerste jaar van een slepende guerrillaoorlog van extreemlinkse opstandelingen tegen regeringstroepen die werden gesteund door de Verenigde Staten.

Romero werd in heel Latijns-Amerika een boegbeeld van een sociaal bewogen rooms-katholieke kerk die in botsing kwam met conservatieven en fanatieke bestrijders van linkse ideologieën. In Latijns Amerika noemen sommigen hem al heilig met de titel San Romero de América. De dader zou een lid van de Nationale Garde zijn geweest die de moord voor extreemrechtse opdrachtgevers pleegde.