Salvadoraan krijgt 133 jaar cel in Spanje voor moord op jezuïeten

Een Spaanse rechtbank heeft een voormalige onderminister van veiligheid uit El Salvador veroordeeld tot 133 jaar celstraf voor de moord op vijf Spaanse jezuïeten in 1989. Inocente Orlando Montano (76) was kolonel toen er destijds een burgeroorlog woedde in het Midden-Amerikaanse land.

De katholieke jezuïetenorde bemiddelde tussen de regering en de linkse guerillabeweging FMLN toen de vijf geestelijken in november 1989 werden vermoord op de campus van een universiteit in de hoofdstad San Salvador. Hun kokkin, haar 16-jarige dochter en een zesde jezuïet werden ook omgebracht door het leger.

Het Nationale Hof in Madrid veroordeelde Montano voor de vijf moorden op grond waarvan de Verenigde Staten hem in 2017 uitleverden aan Spanje. De aanklager had 150 jaar cel geëist tegen de man die het bevel tot de moorden zou hebben gegeven.

De oud-bewindsman was de enige die terechtstond, omdat de Salvadoraanse justitie had geweigerd andere verdachten over te dragen. Twee andere militairen werden in 1992 in El Salvador veroordeeld voor de moorden.

De burgeroorlog in El Salvador eindigde in 1992. In twaalf jaar strijd vielen meer dan 75.000 doden en raakten 7000 mensen vermist.