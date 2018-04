Saluutschoten voor jarige Elizabeth

Londen staat uitgebreid stil bij de 92e verjaardag van koningin Elizabeth. Rond het middaguur werden saluutschoten afgevuurd in Hyde Park. Een uur later gebeurde dat bij de Tower Bridge.

Zaterdagavond is er een speciaal concert voor de jarige vorstin. Onder meer Sting, Tom Jones, Shaggy en Kylie Minoque zullen acte de présence geven in de Albert Hall in Londen.

Normaliter viert Elizabeth haar verjaardag in besloten kring. Het concert is het sluitstuk van de bijeenkomst van de regeringsleiders van het Gemenebest, die afgelopen week formeel en informeel bij elkaar kwamen. Het concert wordt live uitgezonden op radio en televisie. De officiële viering van Elizabeths verjaardag is in juni met een militaire parade, bekend als Trooping the Colour.

Elizabeth werd in 1926 geboren en werd op haar 25e staatshoofd. Dat is ze inmiddels meer dan 66 jaar.