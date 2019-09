Salomonseilanden en Taiwan verbreken banden

De Salomonseilanden en Taiwan hebben alle diplomatieke banden met elkaar verbroken. De eilandstaat voor de Chinese kust heeft daardoor nog maar banden met zestien landen.

De regering van de Salomonseilanden besloot maandag om officiële banden met China te verkiezen boven Taiwan. Daarna maakte Taiwan bekend alle banden met de eilandengroep te verbreken.

China claimt dat Taiwan een Chinese regio is en geen eigen land. Sinds president Tsai Ing-wen in 2016 aan de macht kwam in Taiwan, hebben al zes landen banden met China verkozen boven Taiwan. Burkina Faso, de Dominicaanse Republiek, Sao Tomé en Principe, Panama en El Salvador gingen de Salomonseilanden voor.

China heeft hiermee een aantal van de grootste economieën die Taiwan steunden weggekaapt. Dat doet het vaak door investeringen in het land in het vooruitzicht te stellen, zoals onlangs bij de Salomonseilanden.

De vorige president van Taiwan, Ma Ying-jeou, onderhield nauwere banden met China dan Tsai. Toen hij aan de macht was, deed China geen pogingen bondgenoten af te pakken.