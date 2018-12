De Saudische koning Salman heeft zijn kabinet door elkaar geschud. Hij benoemde onder anderen een nieuwe minister voor Buitenlandse Zaken en ook een nieuwe chef van de nationale garde.

De reorganisatie is in een periode dat de Saudische regering doelwit is van internationale kritiek vanwege de moord op regeringscriticus Jamal Khashoggi in oktober in het Saudische consulaat in Istanbul.

Ibrahim al-Assaf is nu minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder minister van Financiën.