Saksen en Thüringen willen van bijna alle coronamaatregelen af

Twee Duitse deelstaten willen 6 juni van vrijwel alle coronamaatregelen af zijn. De twee, Saksen en Thüringen, liggen in het voormalige Oost-Duitsland en tellen samen ruim zes miljoen inwoners. Er zijn maar weinig besmettingen en daarom stellen ze dat ze „alles weer openen”, met hooguit enkele uitzonderingen.

De zestien Duitse deelstaten hebben erg veel bevoegdheden en stippelen over het algemeen hun eigen coronabeleid uit. Pogingen van bondskanselier Angela Merkel ze op één lijn te krijgen, stuiten vaak op verwijten dat ze nu veel te aarzelend optreedt en de lockdown de economie om zeep helpt. Een van haar grootste rivalen in haar eigen christendemocratische partij, is de premier van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet. Hij is er trots op dat hij de grens Nederland heeft opengehouden en is een groot pleitbezorger van versoepeling.

Maar Saksen en Thüringen doen er een schepje bovenop. De linkse premier van Thüringen, Bodo Ramelow, zei in Duitse media dat hij niet lichtzinnig of onvoorzichtig wil doen, maar dat maatregelen niet meer centraal hoeven te worden opgelegd. „Wat heeft het voor zin dagelijks rond de klok in crisisteams te zitten, als er in de helft van de gemeenten al drie weken lang geen besmetting meer bijkomt?”, vroeg Ramelow zich af. De verspreiding van het virus moet plaatselijk en door de medische hulpverlening bestreden worden. En de mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Het blijft goed afstand te bewaren.