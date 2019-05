„Sabotagepoging bij schepen in Perzische Golf”

Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is zondag een poging gedaan om vier vrachtschepen te saboteren. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Aziatische land. Wie er verantwoordelijk is en om wat voor sabotage het gaat is niet bekendgemaakt.

Het ministerie noemt het een „serieus incident”. Bij de sabotagepogingen zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook is er geen brandstof of chemisch materiaal in zee terecht gekomen. De bekendmakingen door de VAE komen vlak na meldingen van explosies in de nabijgelegen haven van Fujairah. Dit ontkende de regering van de VAE na tegenstrijdige berichten.

Rond de Perzische Golf lopen de spanningen de laatste dagen op. De VS hebben een vliegdekschip, bommenwerpers en verdedigingsraketten naar het gebied gestuurd vanwege de toenemende spanningen met Iran. De VS legde Iran deze week meer sancties op.

Of de vermeende sabotagepogingen hier mee te maken hebben is niet duidelijk.