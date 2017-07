Saakasjvili wil Oekraïense aanhang mobiliseren

Voormalig president van Georgië Michail Saakasjvili gaat zich verzetten tegen het besluit van Oekraïense president Porosjenko om hem van zijn Oekraïense staatsburgerschap te ontdoen. Saakasjvili zei vrijdag in een BBC-nieuwsprogramma terug te gaan naar Oekraïne om daar zijn aanhang te mobiliseren.

In het programma zei de ex-president, die een oppositiepartij in Oekraïne leidt, dat Porosjenko op deze manier zijn grootste tegenstander probeert uit te schakelen. Saakasjvili zegt een einde te willen maken aan de „oude en corrupte elite in Oekraïne”. Volgens peilingen van de BBC zou zijn aanhang in Oekraïne echter maar 2 procent van de bevolking omvatten.

Saakasjvili kreeg in 2015 de Oekraïense nationaliteit waarna hij benoemd werd tot gouverneur van de regio Odessa. Met zijn Oekraïense nationaliteit verviel automatisch zijn Georgische staatsburgerschap. Vorig jaar heeft de nieuwe gouverneur zich teruggetrokken uit zijn positie omdat hij furieus was over de corruptie in Oekraïne.