Saakasjvili stevent af op politieke comeback in Oekraïne

Oud-president van Georgië Michail Saakasjvili krijgt mogelijk een belangrijke post in de Oekraïense regering. De politicus zegt dat hij is gevraagd om vicepremier te worden van het Oost-Europese land.

Saakasjvili noemt het op sociale media een „grote eer” dat president Volodimir Zelenski hem de post heeft aangeboden. Hij krijgt naar eigen zeggen de portefeuille hervormingen. Regeringspartij Dienaar van het Volk zegt dat vrijdag al gestemd kan worden over de benoeming van Saakasjvili.

Saakasjvili was zo’n vijf jaar geleden ook al gouverneur in Oekraïne, waar hij het burgerschap had gekregen. Hij kreeg vervolgens ruzie met toenmalig president Petro Porosjenko en moest het land verlaten. Hij bracht onder meer tijd door in Nederland, waar zijn echtgenote Sandra Roelofs vandaan komt.

De nieuwe regering van Oekraïne is Saakasjvili een beter gezind. Hij kon vorig jaar triomfantelijk terugkeren nadat Porosjenko de verkiezingen had verloren. Zelenski gaf Saakasjvili ook het Oekraïense staatsburgerschap terug, dat hem onder de vorige regering was ontnomen.