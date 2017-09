Saakasjvili richt pijlen op president Oekraïne

De stateloze ex-president van Georgië Michail Saakasjvili wil politiek actief blijven in Oekraïne, waar hij voorheen gouverneur was. De politicus kondigde aan door het land te gaan reizen om de oppositie te verenigen tegen zijn voormalige bondgenoot: president Petro Porosjenko.

Saakasjvili keerde zondag tegen de zin van de autoriteiten terug naar Oekraïne. Hij brak met zijn aanhangers door een cordon grensbewakers, nadat eerder een poging was mislukt om per trein het land in te komen. De oud-president zei een dag later het te gaan opnemen tegen Porosjenko, die in zijn ogen heeft nagelaten corruptie fatsoenlijk te bestrijden.

„Ik strijd tegen ongebreidelde corruptie. Tegen het feit dat de oligarchen weer de macht hebben in Oekraïne”, stelde Saakasjvili tijdens een persconferentie in de stad Lviv. Hij benadrukte het hoogste ambt zelf niet te ambiëren, maar „verschillende politieke krachten” te willen samenbrengen.

Het is de vraag of de autoriteiten de oud-gouverneur laten begaan. Porosjenko verweet hem maandag illegaal te grens te hebben overgestoken. „Het is nu een zaak voor de politiediensten en zij zijn al in actie gekomen”, zei de president.

De autoriteiten zouden Saakasjvili kunnen overdragen aan Georgië, dat om zijn uitlevering heeft gevraagd. De Georgische autoriteiten verdenken de oud-president onder meer van machtsmisbruik, maar volgens zijn aanhangers zijn die beschuldigingen politiek gemotiveerd.

Saakasjvili kreeg in 2015 de Oekraïense nationaliteit en werd gouverneur van de regio Odessa. Hij legde dat ambt een jaar later weer neer, omdat hij onvoldoende ruimte zou krijgen om corruptie te bestrijden. Hij wees daarbij met een beschuldigende vinger naar Porosjenko, die zijn voormalige bondgenoot uiteindelijk per decreet zijn burgerschap ontnam.