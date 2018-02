Saakasjvili naar Polen uitgezet

De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili is Oekraïne uitgezet. Hij is naar Polen, zei een woordvoerder van de Oekraïense grenswacht. Eerder op maandag werd de ook de in Oekraïne politiek actieve Saakasjvili in Kiev opgepakt. Volgens zijn medewerkers werd hij ontvoerd.

Zondag had de ex-president op het Georgische tv-kanaal Rustawi-2 al gezegd dat er voorbereidingen voor zijn uitzetting naar Polen werden getroffen. Saakasjvili dreigde ook te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland Georgië. Daar is hij onlangs bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens machtsmisbruik.

Na zijn politieke loopbaan in de Kaukasus werd Saakasjvili in mei 2015 naar Oekraïne gehaald door de Oekraïense president Petro Porosjenko. Maar de Georgiër ontpopte zich als een fel criticus van Porosjenko.

Aanklagers in Oekraïne hebben Saakasjvili onder meer beschuldigd van het organiseren van protesten met financiële hulp van oud-president Viktor Janoekovitsj, die in 2014 werd afgezet en naar Rusland vluchtte. Kiev nam zijn Oekraïense staatsburgerschap in juli vorig jaar af. De vijftigjarige Saakasjvilin is voor zover bekend stateloos. Hij is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs.